«Акрон» подпишет нападающего «Родины»

Тольяттинский «Акрон» усилится форвардом московской «Родины» Иваном Тимошенко. Об этом рассказал спортивный директор столичного клуба Алексей Зинин.

«С большой вероятностью в ближайшие два дня завершим трансфер Ивана Тимошенко в «Акрон». Это будет платная аренда с правом выкупа и целым рядом опций и условий», - говорит Зинин для «Спорт-Экспресса».

Тимошенко 25 лет, цвета «Родины» игрок атаки защищает уже два года. За время выступления в команде он оформил более 30 голов. Transfermarkt оценивает нападающего в 1 млн евро.

Напомним, что «Акрону» предстоит уже в эти выходные дебютировать в Российской премьер-лиге. Клуб сыграет в первом туре против столичного «Локомотива» в гостях.