Трансфер бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо во «Фламенго» задерживается. Об этом рапортует Planeta do Futebol.

По данным источника, «сине-бело-голубые» приняли решение не отпускать 27-летнего футболиста пока не найдут ему достойную замену.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Фламенго» уже договорились о переходе Клаудиньо. Ожидалось, что о трансфере будет объявлено после OLIMPBET Суперкубка России.

Напомним, встреча между «Зенитом» и «Краснодаром» завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:2. Клаудиньо провел на поле 61 минуту, но результативными действиями не отметился.