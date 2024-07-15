Канчельскис подтвердил, что подрался в баре

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о своём избиении.
Ранее сообщалось, что Канчельскис был избит в одном из московских баров.
Бывший футболист подтвердил информацию о драке, отметив, что сейчас с ним все хорошо.
«Пишут, что меня отправили в нокаут? Слушайте, если бы меня туда отправили, то я бы сейчас с вами не разговаривал. Повздорили, а я дал ответ и отпор», — приводит слова Канчельскиса Sport24.
Эксперт добавил, что написал заявление в полицию, и будет ждать решение суда.
Канчельскис завершил карьеру профессионального футболиста в 2007 году.
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