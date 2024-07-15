Ещенко: «Думаю, Зобнин будет капитаном «Спартака»

11 июля в московском «Спартаке» был создан капитанский совет. Бывший защитник «красно-белых» Андрей Ещенко порассуждал о кандидатурах, которые в него вошли – это защитник Срджан Бабич, голкипер Александр Максименко, а также полузащитники Кристофер Мартинс и Роман Зобнин.

«Если руководство приняло решение включить в капитанский совет Бабича, значит, не рано уже быть капитаном. Они сами всё понимают, как лучше сделать. Полагаю, Зобнин будет капитаном. Потом уже претендуют Максименко, Соболев», - рассуждает Ещенко для Legalbet.

«Спартак» готовится к новому сезону под руководством Деяна Станковича, нового главного тренера. В первом туре РПЛ-2024/25 «красно-белым» предстоит сыграть против «Оренбурга» на выезде.