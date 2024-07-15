Мостовой заявил, что «Зенит» по всем пунктам превосходит «Спартак»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, будут ли «красно-белые» вести борьбу за чемпионство в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.

По мнению эксперта, в игре за Суперкубок «Зенит» всем показал, что снова готов выиграть все титулы в сезоне, ведь клуб хорошо усилился и не потерял лидеров.

— Если посмотреть реально, как «Спартаку» бороться за золото с таким «Зенитом»? Не могу назвать пункт, по которому «красно-белые» лучше подопечных Семака, — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионата России «Зенит» в шестой раз завоевал золотые медали, а «Спартак» финишировал лишь пятым.