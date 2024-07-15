В ПАОКе высказались о сорвавшемся трансфере Чалова

Глава футбольного департамента ПАОКа Пантелис Томареис отреагировал на информацию о сорвавшемся переходе форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

Ранее сообщалось, что 26-летний Чалов слишком долго думал над предложением ПАОКа, в результате чего греческий клуб вышел из переговоров.

— У нас нет и не было интереса к Чалову, — приводит слова Томареиса Sport24.

Действующий трудовой договор Чалова с ЦСКА истекает в середине следующего года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 11 миллионов евро.

20 июля ЦСКА проведет выездной поединок против «Ростова» в рамках первого тура РПЛ, начало — в 20:00 по мск.