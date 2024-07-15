Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Финал - 14 июля
Испания
2
Англия
1
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В ПАОКе высказались о сорвавшемся трансфере Чалова

15 Июля 2024 • 20:33 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
20.07 20:00

Глава футбольного департамента ПАОКа Пантелис Томареис отреагировал на информацию о сорвавшемся переходе форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

Ранее сообщалось, что 26-летний Чалов слишком долго думал над предложением ПАОКа, в результате чего греческий клуб вышел из переговоров.

— У нас нет и не было интереса к Чалову, — приводит слова Томареиса Sport24.

Действующий трудовой договор Чалова с ЦСКА истекает в середине следующего года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 11 миллионов евро.

20 июля ЦСКА проведет выездной поединок против «Ростова» в рамках первого тура РПЛ, начало — в 20:00 по мск.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва ПАОК Фёдор Чалов трансферы футбола - лето 2024 Пантелис Томареис ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 15 Июля
18:07
В «Алавесе» ответили, возможен ли трансфер Чалова
17:59
ПАОК отказался от Чалова
17:52
Два европейских клуба заинтересованы в Чалове
14 Июля
18:37
ЦСКА представил новую форму на сезон-2024/25
18:18
Агент: Гигович ждёт предложений из топ-5 лиг
16:42
Агент: К Дивееву есть интерес из-за рубежа
16:32
Койта: «Хочу, чтобы ЦСКА стал чемпионом России»
13 Июля
21:30
ЦСКА и «Ахмат» сыграли вничью в контрольной игре
12 Июля
20:45
ЦСКА мог подписать хавбека «Лестера»
17:18
В ЦСКА назвали отъезд Файзуллаева в сборную потерей для клуба
13:51
Абаев: «Карпин — максималист, хочет выигрывать в каждом матче» 1
11 Июля
19:16
Артига: «Ростов» Карпина играет в испанском стиле»
10 Июля
17:32
Жирков: В ЦСКА я играл за эмблему, а в «Зените» за болельщиков
13:07
В ЦСКА рассказали, есть ли предложения по Чалову из Европы
09 Июля
18:43
Тошич готов вернуться в ЦСКА
08 Июля
19:50
Раскрыта зарплата Жемалетдинова в ЦСКА
19:42
Стало известно, когда Жемалетдинов подпишет контракт с ЦСКА
18:21
Роша ведёт переговоры с ЦСКА о продлении контракта
15:37
Стало известно, где Помазун начнёт новый сезон 1
15:12
Масалитин: «Видно, что Чалов мучается на краю»
14:23
Тошич: «Нравится, что ЦСКА надёжно играет в обороне»
07 Июля
12:14
Глебов назвал цель «Ростова» на новый сезон
11:41
Обляков рассказал, насколько ЦСКА готов к новому сезону
06 Июля
13:49
Красич: «Акинфеев заиграл бы в топ-клубах Европы»
05 Июля
18:47
Кудряшов: «Серебро в «Ростове» дороже золота»
17:18
Родриго Саравия — новый игрок «Ростова»
13:33
Натхо — о переходах из ЦСКА в «Спартак»: «Для меня такой трансфер невозможен»
13:12
Красич предположил, кто из игроков ЦСКА мог бы перейти в «Ювентус»
11:39
Натхо рассказал, кого считает легендами ЦСКА
11:28
Круговой считает, что ЦСКА мог стать чемпионом в прошлом сезоне РПЛ
04 Июля
22:27
Вратарь ЦСКА одним словом ответил на вопрос о своём будущем
17:17
Натхо: Чалов не перешёл в «Зенит»? Хорошо, в ЦСКА он на своём месте
16:20
Пономарёв — о Чалове в Европе: «Годы идут, но расклад по Фёдору не меняется»
12:17
Натхо: «Уровень Чалова уже соответствует Европе»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РОСТОВ ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Отец Ямаля назвал точный счёт финала Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Руни назвал игрока, который забьёт победный гол в финале Евро-2024 Мората рассказал, как в сборной Испании относятся к Ямалю Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Стало известно, сколько заработает Испания за победу на Евро-2024 Ямаль получил награду после финала Евро-2024 Иньеста высказался о выступлении Ямаля на Евро Король Великобритании сделал заявление после поражения Англии в финале Евро-2024 Месси высказался о финале Кубка Америки против Колумбии
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Лахиялов: «Месси принёс Аргентине титул чемпиона мира, а на Евро никто не сверкает» Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место
Спортивные новости
Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Официально: Трусова вернулась в профессиональный спорт Крейчикова выиграла Уимблдон Джокович уверенно вышел в финал Уимблдона Медведев уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Июля
21:17 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» придержал трансфер Клаудиньо во «Фламенго» — раскрыта причина слухи
21:06 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис подтвердил, что подрался в баре
21:00 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Сейчас имеется ряд команд, которые могут бороться с «Зенитом», нас ждёт интересный чемпионат» эксклюзив
20:51 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: «Думаю, Зобнин будет капитаном «Спартака»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Мостовой заявил, что «Зенит» по всем пунктам превосходит «Спартак»
20:33 · Россия. Премьер-лига
В ПАОКе высказались о сорвавшемся трансфере Чалова
20:27 · Россия. Премьер-лига
Даниил Денисов: «Спартак» готов к первой игре»
20:25 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Жду начала чемпионата России, Евро-2024 скучный был» эксклюзив
20:09 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: Алексей Миранчук усилил бы «Спартак»
20:09 · Россия. Премьер-лига
Агент Дапо подтвердил интерес к игроку от махачкалинского «Динамо» эксклюзив
19:55 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Жду старта РПЛ, у нас интересный чемпионат» эксклюзив
19:49 · Россия. Премьер-лига
Мелёшин: «Мы чуть больше времени уделяем стандартам»
19:47 · Россия. Премьер-лига
Данила Козлов: «Не чувствуется, что «Зенит» на голову сильнее, но им повезло»
19:39 · Россия. Премьер-лига
Мелёшин: «Станкович — очень умный тренер»
19:31 · Россия. Премьер-лига
Мелёшин — о Жозе: «Если человек забил 80 голов в Ла Лиге, он обладает какими-то хорошими качествами»
19:23 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Дзюба даже бесплатно не нужен клубам РПЛ»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Руслан Литвинов заявил, что в новом сезоне будет доволен только чемпионством 2
19:10 · Россия. Премьер-лига
Литвинов ответил на вопрос о возможном уходе Соболева в «Зенит»
18:53 · Чемпионат Европы 2024
Полузащитник «Спартака» Денисов выделил сборные, которые ему понравились на Евро эксклюзив
18:31 · Россия. Премьер-лига
Антон Миранчук не интересен клубам РПЛ слухи
18:29 · Россия. Премьер-лига
Хомуха назвал слабое место «Зенита»
18:07 · Россия. Премьер-лига
В «Алавесе» ответили, возможен ли трансфер Чалова
17:59 · Россия. Премьер-лига
ПАОК отказался от Чалова слухи
17:52 · Россия. Премьер-лига
Два европейских клуба заинтересованы в Чалове слухи
17:44 · Россия. Премьер-лига
Баженов рассказал, есть ли в «Спартаке» таланты уровня Ямаля
Все новости
Рекомендуем