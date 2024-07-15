Даниил Денисов: «Спартак» готов к первой игре»

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о готовности команды к новому сезону Российской премьер-лиги.

«Сборы прошли хорошо. Будем набирать форму в первые матчи РПЛ. В процентах сказать не готов, но в целом, конечно, мы готовы к первой игре», — приводит слова Денисова «Матч ТВ».

Сегодня, 15 июля, «Спартак» провел последний товарищеский матч на сборах против «Насафа». Игра завершилась крупной победой «красно-белых» со счетом 3:0.

В воскресенье, 21 июля, «Спартак» встретится в гостях с «Оренбургом». Начало поединка запланировано на 17:30 по московскому времени.