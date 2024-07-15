Стало известно, почему сорвался трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Известный агент Тимур Гурцкая поделился информацией о несостоявшемся переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Зенит» не смог договориться со «Спартаком» по сумме трансфера за 27-летнего нападающего.

По словам Гурцкая, «Спартак» был готов отдать Соболева за шесть миллионов евро, но «Зенит» хотел заплатить восемь, чтобы «красно-белые» сами решили вопрос с агентскими выплатами. Однако спустя время «Спартак» поднял ценник уже до десяти миллионов, что не устроило «сине-бело-голубых», пояснил агент.

«Зенит» же команда капризная: «Вы назвали нам 8, ну мы и заплатим 8». Вопрос не в том, что у «Зенита» нет двух миллионов. Если бы изначально цена была 10, «Зенит» и за 10 Соболева бы взял», — сказал Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».