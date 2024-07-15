Камоцци: Алексей Миранчук усилил бы «Спартак»

Известный итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о возможном переезде хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в американскую «Атланта Юнайтед».

— Надеюсь, что Миранчук откажется от предложения из МЛС. Это не его уровень, — заявил Камоцци «РБ Спорту».

Специалист добавил, что Миранчуку лучше остаться в Европе или же вернуться в Россию, например, в московский «Спартак».

Ранее стало известно, что «Аталанта» согласилась продать россиянина в МЛС. Однако окончательное решение за Миранчуком, который пока не ответа не дал.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Миранчука составляет в десять миллионов евро.