Агент 22-летнего защитника словенского «Домжале» Яна Дапо Младен Ратковица специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о новостях, которые связывают его клиента с махачкалинским «Динамо».

«Да, могу подтвердить, что махачкалинское «Динамо» интересуется им», - заявил агент нашему корреспонденту.

Ранее сообщалось, что сторона махачкалинского клуба и сторона игрока ведут переговоры. Притом, достижение соглашения по возможному трансферу уже близко.

Напомним, что клуб из столицы Дагестана впервые в клубной истории будет играть в РПЛ в новом сезоне. В первом туре динамовцы отправятся в гости к подмосковным «Химкам».