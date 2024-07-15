Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис был избит в одном из столичных баров. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, после финального матча чемпионата Европы – 2024 Канчельскис закусился с одним из болельщиков. После словесной перепалки экс-футболист напас на посетителя бара и нанес ему удар челюсть, однако быстро получил ответный удар и отправился в нокаут, сообщает источник.

Утверждается, что на протяжении получаса сотрудники бара пытались привести в чувство Канчельскиса, после чего вызвали скорую помощь. У экс-игрока диагностировали травму головы и сразу оказали помощь, не став его госпитализировать.

Карьеру футболиста Канчельскис завершил в 2007 году. Он успел поиграть за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон», «Фиорентина» и многие другие.