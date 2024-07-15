Мелёшин: «Мы чуть больше времени уделяем стандартам»

Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин ответил на вопрос о том, работает ли команда над стандартами.

Стоит сказать, что в прошлом сезоне у «красно-белых» были серьезные проблемы с реализацией стандартных положений.

Мелёшин заявил, что подобная работа ведется всегда, ведь это часть футбола.

— Сейчас, может быть, мы чуть больше уделяем этому времени, но ничего такого особенного мы не делаем. Готовимся, отрабатываем какие-то взаимодействия, — приводит слова Мелёшина «Спорт-Экспресс».

21 июля «Спартак» встретится в гостях с «Оренбургом». Начало матча первого тура нового розыгрыша Российской премьер-лиги запланировано на 17:30 по столичному времени.