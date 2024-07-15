Данила Козлов: «Не чувствуется, что «Зенит» на голову сильнее, но им повезло»

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов поделился своими мыслями о главном событии прошедших выходных в российском футболе. В OLIMPBET Суперкубке России «Зенит» в Волгограде обыграл уверенно «Краснодар» - 4:2.

«Плохо начали, плохо сыграли на стандартах и получили. Дальше тяжело было отыгрываться. Потом делали всё, что могли, однако нам не повезло. Чувствуется, что «Зенит» на голову сильнее? Не чувствуется. Но в этот раз они были сильнее», - говорит Козлов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в первом туре РПЛ, который состоится уже в грядущие выходные, «Краснодар» сыграет на выезде против грозненского «Ахмата». «Зенит» же начнёт путь в новом сезоне в Самаре, где сразится с местными «Крыльями Советов».