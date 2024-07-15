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Мелёшин: «Станкович — очень умный тренер»

15 Июля 2024 • 19:39 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
21.07 17:30

Форвард московского «Спартака» Павел Мелёшин высказался о новом наставнике команды Деяне Станковиче.

Напомним, сербский специалист возглавил «Спартак» в мае, подписав трудовой договор с клубом на два года.

— Он хороший тренер, много лет играл в Европе, много чего выиграл. Он очень умный, у него есть чему поучиться и мне приятно с ним работать, — приводит слова Мелёшина «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что текущим летом Мелёшин досрочно вернулся из аренды по решению Станковича.

В рамках первого тура нового сезона чемпионата России «Спартак» встретится в гостях с «Оренбургом». Игра между командами пройдет в воскресенье, 21 июля. Начало поединка запланировано на 17:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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