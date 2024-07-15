Мелёшин — о Жозе: «Если человек забил 80 голов в Ла Лиге, он обладает какими-то хорошими качествами»

Форвард столичного «Спартака» Павел Мелёшин ответил на вопрос о новичке команды Виллиане Жозе.

Напомним, текущим летом «красно-белые» приобрели 32-летнего бразильца у испанского «Бетиса».

Мелёшин заявил, что Жозе приехал не так давно и провел всего несколько тренировок, поэтому пока не до конца понятна его форма.

— Но в целом, если человек забил 80 голов в Ла Лиге, он обладает какими-то хорошими качествами, — цитирует Мелёшина «Советский спорт».

21 июля «Спартак» встретится на выезде с «Оренбургом» в рамках первого тура нового розыгрыша Российской премьер-лиги. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 17:30 по московскому времени.