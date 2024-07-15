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Петржела: «Дзюба даже бесплатно не нужен клубам РПЛ»

15 Июля 2024 • 19:23 Комментировать

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос о том, почему экс-форвард «Локомотива» Артём Дзюба никому не нужен в России.

«Дзюба сам виноват в том, что с ним никто не хочет заключать контракт. Судя по всему, клубам РПЛ Артём даже бесплатно не нужен из-за плохой репутации», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

По мнению эксперта, единственный шанс Дзюбы вернуться в футбол — перейти в клуб из восточной лиги, где никто не знает о его характере.

Последние полтора года 35-летний Дзюба провел в «Локомотиве», однако текущим летом клуб не стал предлагать футболисту новый трудовой договор.

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Евро-Футбол.Ру,
Властимил Петржела Артём Дзюба
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