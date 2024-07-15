Петржела: «Дзюба даже бесплатно не нужен клубам РПЛ»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос о том, почему экс-форвард «Локомотива» Артём Дзюба никому не нужен в России.

«Дзюба сам виноват в том, что с ним никто не хочет заключать контракт. Судя по всему, клубам РПЛ Артём даже бесплатно не нужен из-за плохой репутации», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

По мнению эксперта, единственный шанс Дзюбы вернуться в футбол — перейти в клуб из восточной лиги, где никто не знает о его характере.

Последние полтора года 35-летний Дзюба провел в «Локомотиве», однако текущим летом клуб не стал предлагать футболисту новый трудовой договор.