Руслан Литвинов заявил, что в новом сезоне будет доволен только чемпионством

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, каким местом по итогам нового сезона Российской премьер-лиги он будет доволен.

«Только первым местом. Это тяжело, но реально. Трансферы «Зенита»? Видел, да. Молодцы. Будет тяжелее? Посмотрим», — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша РПЛ «Спартак» финишировал на пятом месте в таблице.

Новый сезон чемпионата России стартует уже в ближайшие выходные дни. 21 июля подопечные Деяна Станковича встретятся в гостях с «Оренбургом». Начало поединка запланировано на 17:30 по московскому времени.