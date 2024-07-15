Литвинов ответил на вопрос о возможном уходе Соболева в «Зенит»

Хавбек московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о возможном трансфере форварда команды Александра Соболева в «Зенит».

— Уходит ли Соболев? Я не знаю, ребят, спросите у него, — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры со «Спартаком» по трансферу Соболева. Однако накануне появилась информация, что «красно-белые» до сих не пор не получили официального предложения по форварду.

Отметим, что 15 июля «Спартак» провел заключительный товарищеский матч с «Насафом». Игра завершилась крупной победой столичного клуба со счетом 3:0. Соболев провел весь поединок на скамейке запасных.