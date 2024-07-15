Российский полузащитник Антон Миранчук продолжает оставаться без команды после ухода из московского «Локомотива».

Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», в настоящий момент у 28-летнего футболиста нет предложений от клубов Российской премьер-лиги. Утверждается, что Миранчук может продолжить карьеру в Турции или другом чемпионате.

В минувшем сезоне полузащитник появился на поле в 38 играх с учетом всех турниров, забил восемь мячей и стал автором семи результативных передач.

Напомним, 1 июля Миранчук официально стал свободным агентом, отказавшись продлевать трудовой договор с «Локомотивом».