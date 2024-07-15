Хомуха назвал слабое место «Зенита»

Российский тренер Дмитрий Хомуха порассуждал о питерском «Зените». В минувшие выходные этот клуб обыграл «Краснодар» в рамках поединка OLIMPBET Суперкубка России (4:2).

«Прошлый сезон показал, что их изъяны нужно использовать. Игроки «Зенита» атакуют большими силами, а защитники не всегда справляются при быстрых атаках. Неоднократно возникали такие ситуации, и «Зенит» даже дома у себя проигрывал», - говорит Хомуха для «РБ Спорт».

Напомним, по итогу прошлого сезона питерцы стали чемпионами России, обладателями Кубка и Суперкубка страны.

В новом сезоне в рамках первого тура Российской премьер-лиги питерский клуб стартует игрой в Самаре против местных «Крыльев Советов».