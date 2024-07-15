Появилась новая информация о будущем форварда московского «Спартака» Александра Соболева.

Как утверждает Metaratings, санкт-петербургский «Зенит» пока не делал предложение московскому «Спартаку» по трансферу 27-летнего Соболева. Ожидается, что футболист вместе с командой отправится на первый матч нового сезона Российской премьер-лиги против «Оренбурга».

Встреча между командами пройдет в воскресенье, 21 июля. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 17:30 по столичному времени.

Стоит сказать, что 15 июля «Спартак» разгромил в товарищеском матче «Насаф» со счетом 3:0. Соболев всю игру провел на скамейке запасных.