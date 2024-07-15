В «Алавесе» ответили, возможен ли трансфер Чалова

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес высказался о возможном подписании форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

Ранее появилась информация, что 26-летний нападающий интересен испанскому «Алавесу».

— Трансфер Чалова в «Алавес»? Это неправда. Забудьте об этом. Это невозможно, — приводит слова Фернандеса Sport24.

В сезоне-2023/24 Чалов принял участие в 41 матче с учетом всех турниров, забил 16 голов и отдал пять результативных передач.

Контракт нападающего с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Чалова в 11 млн евро.