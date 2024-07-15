ПАОК отказался от Чалова

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов не перейдёт в греческий ПАОК. Об этом сообщает известный журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По данным источника, Чалов слишком долго думал над предложением ПАОКа, поэтому греческий коллектив решил выйти из переговоров по россиянину и сосредоточился на подписании 33-летнего Мартина Брайтвайта. В настоящий момент датчанин является свободным агентом.

В прошедшей кампании 26-летний Чалов сыграл в 41 матче с учетом всех турниров, 16 раз поразил ворота соперников и стал автором пяти ассистов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 11 миллионов евро.