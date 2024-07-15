Два европейских клуба заинтересованы в Чалове

Российский форвард ЦСКА Фёдор Чалов может продолжить карьеру в Европе.

Как утверждает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, в услугах 26-летнего футболиста заинтересованы два европейских коллектива — испанский «Алавес» и французский «Страсбург». Сообщается, что оба клуба пока не делали официальных предложений ЦСКА.

В прошедшем сезоне Чалов появился на поле в 41 матче во всех турнирах, забил 16 мячей и записал на свой счет пять результативных передач.

Действующий трудовой договор Чалова с ЦСКА рассчитан до середины 2025 года. Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость форварда составляет 11 миллионов евро.