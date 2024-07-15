Несколько испанских клубов интересуются форвардом московского ЦСКА Фёдором Чаловым. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

По информации нашего источника, представители клубов активно общаются с агентом футболиста, но прямых предложений ЦСКА по игроку от них ещё не поступало. Клубы надеются, что смогут уговорить «армейцев» отпустить Чалова за сумму, что ниже суммы отступных за игрока.

Чалову 26 лет, действующий контракт Фёдора с родным ЦСКА рассчитан ещё на один сезон. Портал Transfermarkt оценивает форварда сборной России в 11 млн евро. В прошедшем сезоне РПЛ Фёдор оформил 12 голов.