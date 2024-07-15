Баженов рассказал, есть ли в «Спартаке» таланты уровня Ямаля

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов ответил на вопрос о том, есть ли в стане «красно-белых» таланты уровня испанского вингера Ламина Ямаля.

Специалист заявил, что нужно смотреть правде в глаза — такие футболисты рождаются раз в 50 лет.

«Вы помните футболиста, который выигрывал чемпионат Европы в 17 лет и получал предложения по трансферу на 150 миллионов евро? Ямаль — первый», — приводит слова Баженова «Матч ТВ».

Напомним, накануне Ямаль вместе со сборной Испании стал чемпионом Европы. На минувшем турнире вингер появился на поле во всех семи матчах, забил один гол и оформил четыре ассиста.