Зиньковский отреагировал на слухи о возможном уходе из «Спартака»

Вингер столичного «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о своём будущем в стане «красно-белых».

— Говорили ли мне искать команду? Нет, не говорили, — приводит слова Зиньковского портал «РБ Спорт».

Напомним, 28-летний футболист выступает за «Спартак» с лета 2022 года. Трудовой договор россиянина с клубом рассчитан до конца сезона-2026/27. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Зиньковского в три миллиона евро.

21 июля «Спартак» проведет первый матч нового розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.