Станкович – о Жозе: «Виллиану нужно ещё набирать форму»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о Виллиане Жозе, новичке столичного клуба. На днях появились новости о том, что бразилец из «Бетиса» приехал в Москву с лишним весом и тренируется по индивидуальной программе.

«Сколько ему потребуется до оптимального состояния? Вопрос на миллион долларов. Нужно работать, набирать форму, кондиции. Тренерский штаб сделает всё, чтоб он сделал это как можно скорее», - говорит Деян телеканалу «Матч Премьер».

Напомним, что большую часть взрослой профессиональной карьеры Жозе провёл в Испании. Игроком «Спартака» 32-летний легионер стал этим летом, подписав контракт до лета 2026 года.