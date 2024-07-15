Сергей Волков: «Для меня было принципиально обыграть «Краснодар»

Новичок «Зенита» Сергей Волков высказался о победе своей команды над «Краснодаром».

Встреча OLIMPBET Суперкубка России завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:2.

Напомним, текущим летом Волков перебрался в стан санкт-петербургского клуба из кубанского коллектива, подписав контракт на четыре года.

Защитник признался, что очень рад выиграть свой первый трофей в составе «Зенита».

— Естественно, для меня было принципиальным моментом обыграть «Краснодар» в этом матче, — цитирует Волкова портал «РБ Спорт».

Стоит сказать, что сам Волков в матче с «Краснодаром» на поле не появился.