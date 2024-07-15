Бывший голкипер казанского «Рубина» Сергей Рыжиков стал главным тренером другого казанского футбольного клуба – «Сокола». Об этом рапортует пресс-служба Второй лиги.

«Сокол» - участник группы №4 во Второй лиге, коллектив обрёл профессиональный статус только перед началом минувшей весны. Казанский клуб идёт в числе лидеров группы, на момент середины июля у коллектива 28 очков и третье место, а отставание от первой строчки всего лишь четыре балла.

Рыжиков завершил карьеру игрока в 2021 году и сразу начал карьеру тренерскую. Успел поработать ассистентом в «Ахмате» и «Химках», был главным тренером тамбовского «Спартака».