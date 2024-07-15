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«Зенит» готов отпустить Коваленко в «Крылья Советов», но есть нюанс слухи

15 Июля 2024 • 16:36 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
20.07 17:30

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко может вернуться в «Крылья Советов».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, «сине-бело-голубые» могут отпустить Коваленко в аренду, если самарцы полностью возьмут на себя зарплату игрока, которая составляет примерно 620 тысяч евро в год. Уточняется, что «Зенит» хочет прописать опцию выкупа в размере шести миллионов евро.

По данным источника, «Крылья» такой вариант категорически не устраивает, клуб готов арендовать хавбека с последующим выкупом за два миллиона евро, а также рассчитывает, что зарплату игроку будет платить «Зенит».

20 июля «Зенит» встретится на выезде с «Крыльями Советов» в рамках первого тура чемпионата России. Начало — в 17:30 по московскому времени.

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Зенит Крылья Советов Александр Коваленко трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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