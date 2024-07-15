Грулёв может сменить «Динамо» на другой клуб РПЛ

В летнее трансферное окно в составе «Крыльев Советов» должен появиться новый нападающий. Самарцы могут вернуть Ивана Сергеева – «Зенит» отпустит 29-летнего форварда, если в скором времени подпишет на эту позицию Александра Соболева или кого-либо другого.

Если же вернуть Сергеева не получится, то «Крылья Советов» подпишут Вячеслава Грулёва из московского «Динамо». Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

25-летний Вячеслав Грулёв оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 1,5 миллиона евро. Нападающий является воспитанником академии «Динамо».