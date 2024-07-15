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Названо условие трансфера Сергеева из «Зенита» в «Крылья Советов»

15 Июля 2024 • 15:06 Комментировать

Нападающий Иван Сергеев в летнее трансферное окно может вернуться в «Крылья Советов». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», питерский клуб отпустит 29-летнего футболиста в Самару, если сможет подписать Александра Соболева или другого форварда.

Иван Сергеев в своё время провёл в «Крыльях Советов» полтора сезона. За тот период нападающий поучаствовал в 66 официальных матчах, в которых забил 51 гол и отдал 15 голевых передач на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Сергеева в 5 миллионов евро. За «Зенит» Иван играет с начала 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Александр Соболев Иван Сергеев трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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