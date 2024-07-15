«Барселоне» интересен футболист «Зенита»

«Барселона» в настоящий момент ведёт работу на трансферном рынке по усилению своего состава. На радаре каталонского гранда оказался футболист, который выступает в Российской премье-лиге.

Согласно информации «Спорт-Экспресса», «Барселоне» интересен полузащитник «Зенита» Маркус Вендел. Ранее слухи связывали 26-летнего бразильца с более скромным клубом – с «Галатасараем».

Действующий контракт связывает Вендела с «Зенитом» до середины 2027 года. Всего за питерский клуб бразилец провёл 124 официальных матча, в которых записал на свой счёт 20 голов и 25 голевых передач на партнёров.