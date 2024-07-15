«Спартак» назвал состав на матч с «Насафом» - Соболев в запасе

В понедельник «Спартак» проведёт товарищеский матч против «Насафа» из Узбекистана. Рулевой «красно-белых» Деян Станкович принял решение включить в стартовый состав команды таких футболистов:

Максименко, Денисов, Литвинов, Гузиев, Рябчук, Умяров, Пруцев, Зорин, Игнатов, Зиньковский, Мелёшин.

Отметим, что нападающий Александр Соболев числится среди запасных. В последнее время слухи активно связывают его с «Зенитом».

Матч между «Спартаком» и «Насафом» стартует в 14:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.