Черчесов признался, что стал болеть за «Зенит»

Известный российский тренер Станислав Черчесов признался в том, что стал поддерживать «Зенит» в Российской премьер-лиге. Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», в интервью для «Рашен Football» Черчесов сказал, что ситуация в «Зените» в прошлом сезоне напомнила ему ситуацию в «Ференцвароше», которому было трудно защищать чемпионский титул в Венгрии. Черчесов сказал, что «в какой-то степени» стал болельщиком «Зенита».

Напомним, что в июне Станислав Черчесов был назначен на должность главного тренера сборной Казахстана. «Ференцварош» Черчесов тренировал с середины декабря 2021 года по середину июля 2023 года.