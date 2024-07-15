Хлестов: «Джикия не потеря для «Спартака»

Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Хлестов высказался об уходе из клуба защитника Георгия Джикии. Стороны завершили сотрудничество по окончании сезона-2023/2024.
«Джикия не потеря для «Спартака». Его время тоже истекло, его позиционная игра такая, что я сам мог бы играть на таком уровне. Для РПЛ Георгий хороший игрок, но не для «Спартака», - приводятся слова Хлестова на страницах «Чемпионата».
В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Джикия принял участие всего в восьми поединках, не отметившись результативными действиями. Напомним, что цвета «народной команды» 30-летний футболист защищал с 2017 по 2024 год.
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