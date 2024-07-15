Хлестов: «Джикия не потеря для «Спартака»

«Джикия не потеря для «Спартака». Его время тоже истекло, его позиционная игра такая, что я сам мог бы играть на таком уровне. Для РПЛ Георгий хороший игрок, но не для «Спартака», - приводятся слова Хлестова на страницах «Чемпионата».