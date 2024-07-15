Смолов хотел бы вернуть Мамаева в «Краснодар»

Форвард «Краснодара» Фёдор Смолов рассказал, кого из футболистов хотел бы вернуть в стан «быков».
«Кого бы хотел вернуть из старой гвардии «Краснодара»? Мамаева», - передает слова футболиста РИА «Новости».
Напомним, что Смолов вернулся в краснодарский клуб этим летом на правах свободного агента.
Мамаев зимой прошлого года объявил о завершении игровой карьеры. За «Краснодар» он выступал с 2014 по 2019 год. Последним клубом Павла в профессиональной карьере были подмосковные «Химки». За сборную России полузащитник провел 15 поединков без результативных действий.
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