Смолов хотел бы вернуть Мамаева в «Краснодар»

Форвард «Краснодара» Фёдор Смолов рассказал, кого из футболистов хотел бы вернуть в стан «быков».

«Кого бы хотел вернуть из старой гвардии «Краснодара»? Мамаева», - передает слова футболиста РИА «Новости».

Напомним, что Смолов вернулся в краснодарский клуб этим летом на правах свободного агента.

Мамаев зимой прошлого года объявил о завершении игровой карьеры. За «Краснодар» он выступал с 2014 по 2019 год. Последним клубом Павла в профессиональной карьере были подмосковные «Химки». За сборную России полузащитник провел 15 поединков без результативных действий.