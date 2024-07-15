Игрок «Зенита» Сергеев: «В новом сезоне РПЛ будет интрига»

Центральный форвард петербургского «Зенита» Иван Сергеев высказался о предстоящем старте нового сезона Российской премьер-лиги.
«Я бы не сказал, что интриги не будет в новом сезоне РПЛ. В том году говорили, что её не будет. Но она всё-таки была. И в этом будет. Нам главное не расслабляться и не допускать ошибок», - приводит слова нападающего «Чемпионат».
Напомним, что в прошлом сезоне петербургский коллектив вырвал чемпионский титул в последнем туре Премьер-лиги. Кроме того, подопечные Сергея Семака выиграли кубок и суперкубок страны, оформив требл.
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