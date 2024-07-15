Дьяков назвал «Спартак» и ещё один клуб конкурентами «Зенита»

«По первым турам будет видно, кто конкурент петербуржцев. Но вот если до старта сезона, то это, наверное, «Динамо» и «Спартак». У «красно-белых» новый наставник, посмотрим, что он покажет», - высказался Дьяков в эфире радио «Движение».