Дьяков назвал «Спартак» и ещё один клуб конкурентами «Зенита»

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о том, какие клубы могут составить конкуренцию петербургскому «Зениту» в новом розыгрыше РПЛ.
«По первым турам будет видно, кто конкурент петербуржцев. Но вот если до старта сезона, то это, наверное, «Динамо» и «Спартак». У «красно-белых» новый наставник, посмотрим, что он покажет», - высказался Дьяков в эфире радио «Движение».
Напомним, что в прошлом сезоне петербургский клуб оформил требл, отпраздновав победы в Премьер-лиге, Кубке страны и OLIMPBET Суперкубке. В минувший уик-энд «Зенит» снова выиграл суперкубок, победив «Краснодар» со счетом 4:2.
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