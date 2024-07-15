Мостовой ответил на вопрос о возможном новом требле «Зенита»

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от следующего сезона.
«Будет ли требл в новом сезоне? Я не экстрасенс, но думаю, что мы способны на это. Начало положено. Будем стараться делать все для этого. Надеюсь, получится», - передает слова футболиста «РБ Спорт».
В минувший уик-энд «Зенит» сыграл против «Краснодара» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Встреча прошла на стадионе в Волгограде и завершилась результативной победой команды Сергея Семака со счетом 4:2.
Напомним, что в сезоне-2023/2024 «сине-бело-голубые» смогли оформить требл.
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