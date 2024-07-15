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Глушенков: «В «Локомотиве» играл за виски и колу»

15 Июля 2024 • 08:05 Комментировать

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков в социальных сетях ответил на сообщения болельщиков, которые критикуют его за уход из московского «Локомотива»

«В «Локомотиве» вроде не за хлеб и воду играл? За виски и колу», - написал футболист под постом в телеграм-канале своей девушки.

Напомним, ранее Глушенков назвал своих хейтеров «клоунами».

Максим сменил клубную прописку в июне. Полузащитник подписал с петербургским клубом четырехлетний трудовой договор с возможностью пролонгации на один сезон. В дебютном официальном матче против «Краснодара» Глушенков отметился двумя забитыми мячами.

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