Глушенков: «В «Локомотиве» играл за виски и колу»

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков в социальных сетях ответил на сообщения болельщиков, которые критикуют его за уход из московского «Локомотива»

«В «Локомотиве» вроде не за хлеб и воду играл? За виски и колу», - написал футболист под постом в телеграм-канале своей девушки.

Напомним, ранее Глушенков назвал своих хейтеров «клоунами».

Максим сменил клубную прописку в июне. Полузащитник подписал с петербургским клубом четырехлетний трудовой договор с возможностью пролонгации на один сезон. В дебютном официальном матче против «Краснодара» Глушенков отметился двумя забитыми мячами.