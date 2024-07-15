Глушенков отреагировал на решение Карпина о невызове в сборную России

Атакующий полузащитник Максим Глушенков, который этим летом сменил московский «Локомотив» на петербургский «Зенит», высказался о решении наставника сборной России Валерия Карпина не вызывать его в национальную команду.

«Как отношусь к тому, что Карпин не вызывает меня в сборную России? Отлично», - оставил сообщение футболист в социальных сетях.

О переходе Глушенкова в петербургский топ-клуб было объявлено в середине прошлого месяца. Полузащитник заключил с «сине-бело-голубыми» долгосрочный контракт по схеме «4+1». В дебютном официальном матче за «Зенит» Максим оформил дубль.