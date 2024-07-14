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Стало известно, покинет ли Кутицкий «Динамо»

14 Июля 2024 • 23:58 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
20.07 20:00

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы хавбека «Динамо» Александра Кутицкого, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Он неплохо выглядит после травмы, а Личка говорит, что он способен закрывать три позиции. Тренер им доволен. На данный момент никто никуда не уходит», — приводит слова агента Metaratings.

В сезоне-2023/24 Кутицкий появился на поле в десяти матчах в составе основной команды «Динамо» и не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор 22-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до середины 2026 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Кутицкого в 800 тысяч евро.

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