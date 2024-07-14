Стало известно, покинет ли Кутицкий «Динамо»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы хавбека «Динамо» Александра Кутицкого, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Он неплохо выглядит после травмы, а Личка говорит, что он способен закрывать три позиции. Тренер им доволен. На данный момент никто никуда не уходит», — приводит слова агента Metaratings.

В сезоне-2023/24 Кутицкий появился на поле в десяти матчах в составе основной команды «Динамо» и не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор 22-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до середины 2026 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Кутицкого в 800 тысяч евро.