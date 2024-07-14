Нигматуллин не исключил трансфер Максименко в Европу

Экс-голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин оценил шансы вратаря «Спартака» Александра Максименко уехать в Европу.

Эксперт заявил, что для переезда в европейский клуб вратарь должен быть первым номером сборной, как это было в случае с Матвеем Сафоновым.

— Если этот сезон будет таким же успешным для Александра Максименко, то, может, что-то появится, — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

Напомним, текущим летом Сафонов перебрался из «Краснодара» в «ПСЖ», подписав контракт с французским грандом на пять лет.

Максименко является воспитанником «Спартака», и всю карьеру он провел в «красно-белом» клубе. Контракт 26-летнего вратаря рассчитан до середины 2025 года.