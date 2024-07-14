Мостовой: Не ожидал, что «Краснодар» будет настолько беспомощным

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре «Краснодара» в матче с «Зенитом».

Встреча OLIMPBET Суперкубка России завершилась уверенной победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:2.

«Ожидал ли, что «Краснодар» будет настолько беспомощным? Честно сказать, не ожидал», — заявил Мостовой Metaratings.

Эксперт отметил, что давал прогноз на победу «Зенита», но со счетом 2:0, а тут уже в первом тайме «быки» пропустили три мяча.

Победа в рамках OLIMPBET Суперкубка России стала для «Зенита» уже пятой подряд.

20 июля команда Сергея Семака встретится в гостях с «Крыльями Советов» в первом туре РПЛ, начало — в 17:30 по столичному времени.