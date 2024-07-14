Тренер «Зенита» Жевнов: «Готовимся побеждать в каждом турнире»

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов поделился мнением о том, считает ли он свою команду фаворитом нового сезона Российской премьер-лиги.

— Атмосфера в команде хорошая. Готовимся побеждать в каждом турнире, — заявил Жевнов порталу «РБ Спорт».

Стоит сказать, что по итогам прошлого сезона «Зенит» впервые в своей истории смог оформить российский требл.

Новый сезон подопечные Сергея Семака начали с победы в OLIMPBET Суперкубке России над «Краснодаром» со счетом 4:2. Отметим, что «сине-бело-голубые» выиграли данный трофей в пятый раз подряд.

20 июля «Зенит» встретится в гостях с «Крыльями Советов», начало — в 17:30 по мск.