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Ерохин отреагировал на досрочные поздравления «Зенита» с чемпионством

14 Июля 2024 • 23:12 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
20.07 17:30

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин ответил, нравится ли ему, что его команду досрочно считают чемпионом.

«Такое было практически перед каждым сезоном, когда мы становились чемпионами. Тем не менее они складываются по-разному, просто не было ни в одном из ним», — приводит слова Ерохина «Чемпионат».

Как считает хавбек, новый сезон не станет исключением в плане чемпионской гонки.

В первом туре нового розыгрыша Российской премьер-лиги «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов». Встреча пройдет 20 июля в Самаре. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 17:30 по мск.


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Евро-Футбол.Ру,
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