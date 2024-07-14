Ерохин отреагировал на досрочные поздравления «Зенита» с чемпионством

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин ответил, нравится ли ему, что его команду досрочно считают чемпионом.

«Такое было практически перед каждым сезоном, когда мы становились чемпионами. Тем не менее они складываются по-разному, просто не было ни в одном из ним», — приводит слова Ерохина «Чемпионат».

Как считает хавбек, новый сезон не станет исключением в плане чемпионской гонки.

В первом туре нового розыгрыша Российской премьер-лиги «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов». Встреча пройдет 20 июля в Самаре. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 17:30 по мск.