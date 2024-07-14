Хавбек «Альмерии» Дион Лопи есть в списке московского «Спартака» на усиление позиции опорного полузащитника. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Лопи 22 года, сенегалец оказался в «Альмерии» летом прошлого года. По итогу сезона в Ла Лиге его клуб вылетел из высшего испанского дивизиона в Сегунду.

Футболист центра поля в 2020 году покинул родину и перебрался во Францию, где стал частью системы клуба Лиги 1 «Реймса». К основной команде присоединился летом 2021 года.

Напомним, что московский «Спартак» готовится к новому сезону под руководством нового тренера в лице Деяна Станковича. В первом туре нового сезона РПЛ «красно-белые» сыграют против «Оренбурга» в гостях.