Ерохин — о конкуренции: «Не только у «Зенита» стоит задача стать чемпионами»

Хавбек «Зенита» Александр Ерохин ответил на вопрос о конкуренции в предстоящем розыгрыше чемпионата России.

— У «Зенита» не будет конкурентов? Не только у нас стоит задача стать чемпионами, поэтому конкуренция будет 100%, — приводит слова Ерохина спортивный портал «Чемпионат».

Напомним, по итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги «Зенит» в шестой раз подряд завоевал чемпионский титул.

20 июля стартует новый розыгрыш РПЛ. В этот день подопечные Сергея Семака встретятся на выезде с самарскими «Крыльями Советов». Старт поединка запланирован на 17:30 по московскому времени.